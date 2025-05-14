Еще две улицы в Самаре закрыты для транспорта

Со среды, 14 мая, в Самаре на участках четырех улиц вводится временное ограничение движения транспорта в связи с реконструкцией теплосетей.

С 6:00 14 мая до 23:59 31 августа — на ул. Рабочей, от дома № 68 по ул. Агибалова до ул. Никитинской и на ул. Чапаевской, от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской;

С 6:00 14 мая до 23:59 30 сентября — на ул. Первомайской, от ул. Больничной до пр. Ленина и на ул. Некрасовской, от ул. Самарской до ул. Садовой, об этом сообщает городской дептранс.