Более 1000 человек: в Самарской области продолжает расти количество жителей, покусанных клещами

Число самарцев, пострадавших от укусов голодных весенних клещей, растет в геометрической прогрессии. По данным Роспотребнадзора с начала эпидсезона официально зарегистрировано 1158 укушенных, в том числе 393 ребенка. И это - лишь официальные цифры.

За неделю наблюдения, с 5 по 11 мая, случаев заболевания среди населения Самарской области клещевым вирусным энцефалитом, инфекционным клещевым боррелиозом, моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано. При этом, по данным лабораторных исследований, на 12 мая в 14 экземплярах (1,4%) из 975 обследованных выявлен антиген вируса клещевого энцефалита.

"На инфицированность боррелиями было исследовано 957 экземпляров клещей, ДНК возбудителя боррелиоза обнаружена в 36 экземплярах, что составило 3,7%", — отмечается в сообщении.

На 2025 год запланирована обработка против клещей на площади 4166,9 га. По состоянию на 11 мая в регионе обработана десятая часть: 483,94 га.