На площади Славы открылась фотовыставка, посвященная фестивалю "Рожденные в сердце России"

На экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы начала работу фотовыставка, посвященная X губернскому фестивалю самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России".

В среду, 14 мая, на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы Самары начала работу фотовыставка, посвященная масштабному в Самарском регионе смотру самодеятельных артистов — X губернскому фестивалю самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России".

В Год защитника Отечества фестиваль посвящен 80-й годовщине Победы. Главная тема фестиваля — "Одна Россия — одна Победа" — артисты и режиссеры при подготовке концертных программ взяли за основу подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, а также современные истории, героями которых стали участники СВО.

Фестиваль объединил свыше 4000 тысяч самодеятельных артистов, концертные программы представили артисты из 37 муниципальных образований Самарской области, в их числе в этом году на сцену вышли и бойцы специальной военной операции.

Фестиваль дает возможность талантливым людям раскрыть свой потенциал практически во всех направлениях народного художественного творчества. В этом году впервые в рамках "Рожденных в сердце России" прошел конкурс "Они приближают Победу" для авторов лучших видеороликов и короткометражных фильмов — это рассказ о людях, которые в тылу делают все, чтобы поддержать тех, кто выполняет боевые задачи "за ленточкой".

Гала-концерт и торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов фестиваля состоится 21 мая 2025 года в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича.