С 2025 г. демобилизованные участники СВО лечатся в центрах реабилитации Социального фонда России

С 2025 года демобилизованные участники специальной военной операции из Самарской области могут пройти реабилитацию и санаторно-курортное лечение в центрах Социального фонда России.
В ведомственном подчинении Соцфонда находятся 12 реабилитационных центров. Они оснащены специальным оборудованием и современными возможностями для эффективного лечения и восстановления.
"Продолжительность реабилитации в таких центрах зависит от медицинских показаний, а длительность санаторно-курортного лечения может составить до 21 дня. Во время всего курса лечения или реабилитации специалисты обеспечат каждому участнику СВО персональное сопровождение. Посетить центр можно только один раз в год", — рассказала управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.
Участники специальной военной операции со званием Героя России и инвалиды первой группы имеют право на первоочередное обеспечение медицинской реабилитацией и санаторно-курортным лечением.
Кроме того, ветераны боевых действий могут получить компенсацию на проезд к месту лечения и обратно. Для этого нужно обратиться в Отделение СФР по Самарской области с соответствующим заявлением и предъявить документы, подтверждающие факт совершенной поездки. Компенсировать можно практически любой вид транспорта: поезд, самолет, автобус, водный транспорт или личный автомобиль.
Подать заявление на лечение в реабилитационных центрах СФР можно лично в клиентских службах регионального Отделения СФР, МФЦ или через портал Госуслуг. К заявлению необходимо приложить медицинские документы: справку формы 070у, санаторно-курортную карту, а также медицинское заключение при направлении на реабилитацию. Их можно получить в медучреждении.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр (ЕКЦ) Социального фонда России: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???