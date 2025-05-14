Ученые Самарского университета вместе с узбекскими коллегами будут искать точное место битвы Тимура и Тохтамыша

Международная российско-узбекская археологическая экспедиция будет создана в этом году на базе Самарского университета им. Королёва и Самаркандского государственного университета. Это структурное объединение российских и узбекских ученых займется научными исследованиями в рамках международного историко-археологического проекта "Военный поход Амира Тимура в Дешт-и-Кыпчак в 1391 году". Соответствующая договоренность была достигнута в рамках рабочей поездки самарских археологов в Республику Узбекистан.

"Будем искать следы того похода 1391 года по всему его маршруту, изучать ландшафт, проверять возможные места переправы через реки, искать остатки земляных оборонительных сооружений и мест захоронения погибших в сражении воинов. В Самарской области полевые археологические работы планируется начать этим летом, в августе. Также в этом году должны начаться исследования в Курганской области и Башкирии", — рассказал научный руководитель научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского университета им. Королёва, директор научно-образовательного центра археологии и этнографии Волго-Уралья Сергей Зубов.

В рамках поездки в Узбекистан самарские ученые также провели встречи в Самаркандском археологическом институте имени Яхъи Гулямова, Государственном музее истории Тимуридов и Шахрисабзском государственном музее-заповеднике.

"Военный поход Амира Тимура 1391 года в Дешт-и-Кыпчак привлекает в последнее время повышенное внимание со стороны ведущих историков, археологов и многих других профильных ученых и специалистов в разных странах, прежде всего в России, Узбекистане, Казахстане, Азербайджане и Иране. В научном сообществе есть позитивные результаты изучения этого исторического события. Однако до сих пор не проанализированы маршруты движения войск, не выявлены места бивуаков и военных лагерей, не локализовано точное место генерального сражения на Кондурче и пути отступления золотоордынских отрядов, их переправы через Волгу. Главной трудностью полевых исследовательских задач в этом проекте является огромная территория выполнения поисковых работ. Решить эту задачу, безусловно, помогут компетенции нашего университета в плане передовых технологий лазерного и гиперспектрального сканирования и анализа ландшафта, с помощью которых можно будет обнаружить следы скрытых памятников археологии", — отметил Сергей Зубов.