Ученые Самарского университета вместе с узбекскими коллегами будут искать точное место битвы Тимура и Тохтамыша

Международная российско-узбекская археологическая экспедиция будет создана в этом году на базе Самарского университета им. Королёва и Самаркандского государственного университета. Это структурное объединение российских и узбекских ученых займется научными исследованиями в рамках международного историко-археологического проекта "Военный поход Амира Тимура в Дешт-и-Кыпчак в 1391 году". Соответствующая договоренность была достигнута в рамках рабочей поездки самарских археологов в Республику Узбекистан.
"Будем искать следы того похода 1391 года по всему его маршруту, изучать ландшафт, проверять возможные места переправы через реки, искать остатки земляных оборонительных сооружений и мест захоронения погибших в сражении воинов. В Самарской области полевые археологические работы планируется начать этим летом, в августе. Также в этом году должны начаться исследования в Курганской области и Башкирии", — рассказал научный руководитель научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского университета им. Королёва, директор научно-образовательного центра археологии и этнографии Волго-Уралья Сергей Зубов.
В рамках поездки в Узбекистан самарские ученые также провели встречи в Самаркандском археологическом институте имени Яхъи Гулямова, Государственном музее истории Тимуридов и Шахрисабзском государственном музее-заповеднике.
"Военный поход Амира Тимура 1391 года в Дешт-и-Кыпчак привлекает в последнее время повышенное внимание со стороны ведущих историков, археологов и многих других профильных ученых и специалистов в разных странах, прежде всего в России, Узбекистане, Казахстане, Азербайджане и Иране. В научном сообществе есть позитивные результаты изучения этого исторического события. Однако до сих пор не проанализированы маршруты движения войск, не выявлены места бивуаков и военных лагерей, не локализовано точное место генерального сражения на Кондурче и пути отступления золотоордынских отрядов, их переправы через Волгу. Главной трудностью полевых исследовательских задач в этом проекте является огромная территория выполнения поисковых работ. Решить эту задачу, безусловно, помогут компетенции нашего университета в плане передовых технологий лазерного и гиперспектрального сканирования и анализа ландшафта, с помощью которых можно будет обнаружить следы скрытых памятников археологии", — отметил Сергей Зубов.
В 1391 году среднеазиатский правитель Амир Тимур пошел в поход на хана Золотой Орды Тохтамыша, совершившего перед этим ряд набегов на владения Тимура. В июне 1391 года войско Тимура, насчитывавшее 200 тысяч воинов, настигло отступавшего Тохтамыша на территории нынешней Самарской области, где и состоялась знаменитая битва, в которой войско Тохтамыша было разбито, а сам хан сбежал. Через четыре года Тимур нанес Тохтамышу заключительный удар, разгромив его войско в сражении на реке Терек.
Согласно письменным источникам того времени, сражение 1391 года произошло в местности Кундузча, это название однозначно интерпретируется историками как река Кондурча. Длина Кондурчи около 300 км, и точное место битвы остается неизвестным.
По мнению большинства историков, поражения хана Тохтамыша в битвах 1391 и 1395 годов оказались роковыми для Золотой Орды, ознаменовав ее закат и начало фатального разрушения ее государственности на рубеже XIV и XV веков. Эта новая политическая реальность стала основой для укрепления и возвышения Московского княжества над другими восточнославянскими княжествами, послужив одной из предпосылок создания в будущем единого Русского государства.
Дешт-и-Кипчак (Половецкая степь) — исторический регион Евразии, представляющий собой Великую Степь от низовий Дуная до Иртыша и озера Балхаш.