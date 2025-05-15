Белая ива из Самарской области может стать символом природы России в 2025 году

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В этом году во всероссийском конкурсе "Деревья — памятники живой природы" вновь участвует 30-метровая белая ива с 200-летней историей, которая растет в национальном парке "Самарская Лука". Об этом сообщили в пресс-служба нацпарка.