Автобус № 480 будет следовать до пригородного автовокзала в Самаре

Путь следования межмуниципального маршрута № 480 "Пгт Смышляевка — Самара (пригородный автовокзал)" не будут менять. Такое решение принял губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев после многочисленных просьб граждан.

Первоначальное предложение о сокращении пути следования маршрута № 480 до транспортно-пересадочного узла "Пятилетка" не было принято. Оно неудобно для многих жителей пос. Петра Дубрава, Стройкерамики и других населенных пунктов.

Правительством региона нашло оптимальное решение. Во втором полугодии 2025 г. планируют перевести маршрут на регулируемый тариф. Работа маршрута в рамках госконтракта позволит обновить и увеличить подвижной состав, обеспечить соблюдение удобного для пассажиров расписания движения.