НСКВ проведет в Самаре семинар для некоммерческих организаций

В понедельник, 19 мая, на площадке Молодёжного многофункционального центра Самарской области (проспект Масленникова, 37) состоится семинар "Продвижение НКО в медиапространстве".

Мероприятие организовано Национальным советом по корпоративному волонтерству (НСКВ) и управлением по взаимодействию с социально ориентированными НКО министерства внутренней политики Самарской области при поддержке информационного портала "Волга Ньюс".

Участниками семинара станут 50 представителей некоммерческих организаций региона. Своими знаниями с ними поделятся спикеры, имеющие большой опыт в продвижении некоммерческих проектов в медиасфере и общественном пространстве. Это главный редактор портала "Волга Ньюс" Александр Сидоров; руководитель направления по работе в регионах PR-департамента МТС Татьяна Выводнова; генеральный директор PR-агентства "ПРАТОН", исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара" Татьяна Мокшина.

Эксперты расскажут о принципах и специфике продвижения НКО в интернете; о работе с социальными медиа и СМИ; о том, как сделать некоммерческие организации "видимыми" для того, чтобы их проекты получили шанс на успешную реализацию.

"В Самарской области сегодня официально зарегистрированы более 12 000 некоммерческих организаций. Сегодня они фактически являются помощниками государства в решении социально значимых проблем, способствуют эффективному диалогу между властью и обществом, укрепляют гражданскую активность и ответственность. Важно, чтобы об инициативах и работе НКО знало как можно больше людей. На нашем семинаре представители некоммерческих организаций научатся пользоваться всеми инструментами для достижения этой цели", — рассказала председатель региональных представительств НСКВ в Самарской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае Анастасия Беленкова.