Администрация Сызрани заплатит 80 тыс. руб. за нападение бездомной собаки на ребенка

В Сызрани суд принял решение по иску о возмещении ущерба от нападения бездомной собаки. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В 2024 г. на семилетнего ребенка, гулявшего с бабушкой во дворе, дважды напала собака. Мальчик получил раны груди и плеча.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском к комитету ЖКХ городской администрации с требованием возместить моральный вред.

В результате суд постановил взыскать 80 тыс. рублей.