В Самаре умер профессор Геннадий Носачев

В Самаре на 88-м году жизни скончался доктор медицинских наук, профессор Геннадий Носачев, сообщает региональный минздрав.

После окончания Куйбышевского медицинского института Геннадий Николаевич в течение многих лет работал в Самарской областной клинической психиатрической больнице и на кафедре психиатрии Самарского медуниверситета, пройдя путь от ординатора до профессора и заведующего кафедрой.

С 1995 по 2008 г. он возглавлял кафедру психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии. Под его руководством на кафедре, помимо обучения студентов, было начато преподавание врачам и психологам в рамках циклов последипломной подготовки.

Геннадий Носачев — автор более 400 научных работ, в том числе монографий и учебных пособий.

"Коллектив министерства здравоохранения, медицинское сообщество региона выражают глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Николаевича в связи с тяжелой утратой", - отмечается в сообщении.