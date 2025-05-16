В Самаре умер профессор Геннадий Носачев

В Самаре на 88-м году жизни скончался доктор медицинских наук, профессор Геннадий Носачев, сообщает региональный минздрав.
После окончания Куйбышевского медицинского института Геннадий Николаевич в течение многих лет работал в Самарской областной клинической психиатрической больнице и на кафедре психиатрии Самарского медуниверситета, пройдя путь от ординатора до профессора и заведующего кафедрой.
С 1995 по 2008 г. он возглавлял кафедру психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии. Под его руководством на кафедре, помимо обучения студентов, было начато преподавание врачам и психологам в рамках циклов последипломной подготовки.
Геннадий Носачев — автор более 400 научных работ, в том числе монографий и учебных пособий.
"Коллектив министерства здравоохранения, медицинское сообщество региона выражают глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Николаевича в связи с тяжелой утратой", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
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Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...