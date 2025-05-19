В ближайшее время в Самарской области ожидаются ветер и гроза

В понедельник, 19 мая, в Приволжском УГМС объявили желтый уровень погодной опасности.

"Утром и днем местами в Самарской области ожидается гроза, усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду", — отмечается в сообщении.