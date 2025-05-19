С 23 мая меняется расписание судов до Рождествено

С 23 мая меняется расписание движения судов на линии "Самара – Рождествено".

Ежедневно суда начинают перевозку пассажиров в 6:00, последний рейс - в 21:00. Из Самары с 8:00 каждый четный час теплоходы заходят на Проран, каждый нечетный с 7:00 до 19:00 - из Рождествено.