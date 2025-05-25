ХК "Лада" продлил контакт с с нападающим Данилом Бородиным

Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонний контракт на два сезона с нападающим Данилом Бородиным.
Прошедший сезон сложился для Бородина результативно — форвард оказался лучшим бомбардиром "Ладьи", заработав в общей сложности 37 (14+23) очков за 46 матчей при показателе полезности "+15". Также 20-летний хоккеист сумел дебютировать в КХЛ и за 11 игр в составе "Лады" отметился одной голевой передачей.
Бородин стал лучшим игроком регулярного чемпионата МХЛ по количеству отборов шайбы — 58.
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