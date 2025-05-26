"Ладья" подписала белорусского вратаря

Хоккейный клуб "Лада" заключил первый профессиональный контракт сроком на три сезона с белорусским вратарем Матвеем Никоновичем, сообщает пресс-служба клуба.

Никонович (28.06.2008, 186-68) — воспитанник минского "Динамо", но осенью прошлого года перебрался в систему "Лады" и его дебют в МХЛ состоялся в составе "Ладьи". В общей сложности 16-летний голкипер принял участие в семи играх тольяттинской "молодежки" и одержал две победы, отразив 90,2% бросков в створ при коэффициенте надежности 2.83. Кроме того, в активе Матвея уже есть один "сухарь", который он оформил 3 февраля 2025 г. во встрече с "Сибирскими Снайперами".

Тем не менее, большую часть минувшего сезона Никонович отыграл в ЮХЛ, проведя 15 матчей за команду "Ладу-ЮХЛ" в Первенстве ПФО.