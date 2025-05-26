Жительница Самары заплатила 300 тыс. руб. за ложное сообщение о минировании

Жительница Самары, решившая доставить неприятности своему бывшему возлюбленному, заплатила штраф в 300 тыс. руб., сообщает региональное ГУФССП.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, самарчанка решила из хулиганских побуждений сообщить о том, что один из торговых центров города якобы заминирован. Идея совершить противоправные действия пришла к ней поздно ночью, после того, как они поругались с бывшим возлюбленным, который работал в данном торговом центре.

Суд признал девушку виновной в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары в отношении "шутницы" возбудили исполнительное производство.

Не желая сталкиваться с последствиями в виде лишения свободы, девушка полностью выплатила уголовный штраф.