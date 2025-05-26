ХК "Лада" заключил контракт с нападающим Олегом Сенькиным

Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонний контракт на два сезона с нападающим Олегом Сенькиным.
В сезоне 2024/2025 Сенькин выступал за "Ладью" и сумел войти в тройку лучших бомбардиров тольяттинской молодежной команды, заработав 32 (12+20) очка за 51 игру при показателе полезности "+3".
Кроме того, 20-летний форвард успел дебютировать в КХЛ — 5 декабря 2024 года он принял участие в матче с магнитогорским "Металлургом".
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