Выпускник "Школы героев" Денис Радченко помогает жителям региона решать проблемы в сфере ЖКХ

Ветеран специальной военной операции, выпускник "Школы героев" Денис Радченко после возвращения продолжает помогать своим боевым товарищам и их близким. Сегодня он работает в Государственной жилищной инспекции Самарской области.
Благодаря усилиям Дениса в доме семьи участника СВО из Петра Дубравы появилась горячая вода. Шанс на решение многолетней проблемы с канализацией получили жители многоэтажки в Тольятти — герою удалось наладить диалог между жителями и коммунальщиками.
"Управляющая компания "АТП сервис" заключила договор, теперь в доме регулярно чистят канализационную систему", — рассказала председатель дома Ирина Битяева.
"Когда я вернулся из зоны боевых действий, было тяжело смотреть на все эти проблемы. Ребята воюют и погибают не для того, чтобы люди жили в таких условиях. Они хотят, чтобы все были счастливы, чтобы таких проблем не было", — поделился Денис.
Необходимые знания для работы в сфере ЖКХ Денис получил в "Школе героев" — проекте, созданном по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева как продолжение президентской кадровой программы "Время героев".
"Денис Евгеньевич хотел развиваться именно в сфере ЖКХ. С октября прошлого года он работает у нас инспектором, участвует в совместных выездах и рассматривает обращения граждан. За это время он поднял три важные проблемы, которые не решались годами, в том числе в Тольятти", — отметила руководитель управления правового обеспечения ГЖИ Самарской области Мария Крюкова.
Сейчас ветеран СВО разрабатывает проект многофункционального учебного центра по обслуживанию многоквартирных домов, который позволит более эффективно решать бытовые вопросы жителей региона.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...