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Общество

Выпускник "Школы героев" Денис Радченко помогает жителям региона решать проблемы в сфере ЖКХ

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ветеран специальной военной операции, выпускник "Школы героев" Денис Радченко после возвращения продолжает помогать своим боевым товарищам и их близким. Сегодня он работает в Государственной жилищной инспекции Самарской области.

Фото: ГАУ СО "Самарское областное вещательное агентство"

Благодаря усилиям Дениса в доме семьи участника СВО из Петра Дубравы появилась горячая вода. Шанс на решение многолетней проблемы с канализацией получили жители многоэтажки в Тольятти — герою удалось наладить диалог между жителями и коммунальщиками.

"Управляющая компания "АТП сервис" заключила договор, теперь в доме регулярно чистят канализационную систему", — рассказала председатель дома Ирина Битяева.

"Когда я вернулся из зоны боевых действий, было тяжело смотреть на все эти проблемы. Ребята воюют и погибают не для того, чтобы люди жили в таких условиях. Они хотят, чтобы все были счастливы, чтобы таких проблем не было", — поделился Денис.

Необходимые знания для работы в сфере ЖКХ Денис получил в "Школе героев" — проекте, созданном по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева как продолжение президентской кадровой программы "Время героев".

"Денис Евгеньевич хотел развиваться именно в сфере ЖКХ. С октября прошлого года он работает у нас инспектором, участвует в совместных выездах и рассматривает обращения граждан. За это время он поднял три важные проблемы, которые не решались годами, в том числе в Тольятти", — отметила руководитель управления правового обеспечения ГЖИ Самарской области Мария Крюкова.

Сейчас ветеран СВО разрабатывает проект многофункционального учебного центра по обслуживанию многоквартирных домов, который позволит более эффективно решать бытовые вопросы жителей региона.

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