В приемной президента РФ в Самарской области состоится прямая телефонная линия ко Дню защиты детей

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В четверг, 29 мая, с 11:00 до 12:00 в приемной президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия в преддверии Международного дня защиты детей и начала периода летних отпусков.