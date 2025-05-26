В приемной президента РФ в Самарской области состоится прямая телефонная линия ко Дню защиты детей

В четверг, 29 мая, с 11:00 до 12:00 в приемной президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия в преддверии Международного дня защиты детей и начала периода летних отпусков.
Позвонив по номеру: (846) 333-06-40 жители региона смогут получить ответы специалистов на вопросы, касающиеся:
- оказания материальной помощи и получения детских пособий,
- организации летнего оздоровительного отдыха для детей,
- трудоустройства подростков в каникулярный период,
- оказания медицинской помощи детям.
В работе прямой телефонной линии примут участие представители министерства здравоохранения Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, министерства образования Самарской области, Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области, муниципального казенного учреждения городского округа Самара "Молодежный центр Самарский".
Получить консультацию, а также узнать порядок обращений в приемную президента Российской Федерации в Самарской области можно по телефону информационно — справочной службы: (846) 242-00-00(пн., вт., ср., чт., пт.) с 10.00 до 16.00.