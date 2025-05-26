Вратарь Данила Овчарик заключил контракт с "Ладой"

Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонний контракт на два сезона с вратарем Данилой Овчариком.

Минувший сезон оказался для Овчарика лучшим на молодежном уровне — в составе "Ладьи" 20-летний голкипер провел в общей сложности 44 матча и одержал 24 победы, став лидером регулярного чемпионата МХЛ по проценту отраженных бросков (94.3%), третьим по коэффициенту надежности (1.74) и вторым по количеству "сухарей" (5).

Успехи воспитанника тольяттинского хоккея не остались без внимания со стороны "Лады" — 20 марта 2025 года Овчарик отыграл свой первый полный матч в КХЛ, отразив 27 из 30 бросков в створ во встрече с "Амуром".