Вратарь Данила Овчарик заключил контракт с "Ладой"

Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонний контракт на два сезона с вратарем Данилой Овчариком.
Минувший сезон оказался для Овчарика лучшим на молодежном уровне — в составе "Ладьи" 20-летний голкипер провел в общей сложности 44 матча и одержал 24 победы, став лидером регулярного чемпионата МХЛ по проценту отраженных бросков (94.3%), третьим по коэффициенту надежности (1.74) и вторым по количеству "сухарей" (5).
Успехи воспитанника тольяттинского хоккея не остались без внимания со стороны "Лады" — 20 марта 2025 года Овчарик отыграл свой первый полный матч в КХЛ, отразив 27 из 30 бросков в створ во встрече с "Амуром".
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