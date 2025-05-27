Компания "Транспорт будущего" приглашает послушать лекцию "Роботы летят на Марс"

На площадке "Транспорта будущего" состоялась лекция "Роботы летят на Марс".
Есть ли на Марсе хотя бы неразумная жизнь? Соответствуют ли реальности фантастические фильмы о Марсе? Какие задачи стоят перед инженерами, чтобы научные миссии увенчались успехом?
На эти и другие вопросы ответил профессор, популяризатор науки и астроном Владимир Сурдин.
Переходите в нашу группу ВК, чтобы посмотреть долгожданную полную запись лекции Русской инженерной школы Транспорта Будущего "Роботы летят на Марс".
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения