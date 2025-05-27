Компания "Транспорт будущего" приглашает послушать лекцию "Роботы летят на Марс"

На площадке "Транспорта будущего" состоялась лекция "Роботы летят на Марс".

Есть ли на Марсе хотя бы неразумная жизнь? Соответствуют ли реальности фантастические фильмы о Марсе? Какие задачи стоят перед инженерами, чтобы научные миссии увенчались успехом?

На эти и другие вопросы ответил профессор, популяризатор науки и астроном Владимир Сурдин.

Переходите в нашу группу ВК, чтобы посмотреть долгожданную полную запись лекции Русской инженерной школы Транспорта Будущего "Роботы летят на Марс".