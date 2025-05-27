"Тольяттиазот" поздравил выпускников подшефных школ Тольятти

Специалисты дирекции по персоналу ТОАЗа посетили торжественные линейки в подшефных школах Тольятти, посвященные последним звонкам. В 2025 году в лицее № 60 и кадетской школе № 55 состоялся первый выпуск инженерно-технических классов (ИТК).

Профильные классы, открытые при поддержке предприятия, действуют в пяти образовательных организациях города — в Автозаводском и Комсомольском районе, а также микрорайоне Поволжский. "Тольяттиазот" оказывает учебным заведениям шефскую помощь, которая заключается в ремонте и укомплектовании кабинетов химии, закупке расходных материалов для проведения лабораторных работ.

ИТК предоставляют школьникам возможность углубленного изучения таких предметов, как химия, физика, математика и информатика. Кроме того, ученики приглашаются на экскурсии на ТОАЗ, принимают участие в профориентационных проектах и профильных сменах в региональном центре для выявления талантов.

С 2019 года обучение в профильных классах прошли более 300 учеников. 11 абитуриентов заключили с "Тольяттиазотом" целевые договоры, которые предусматривают получение стипендии, прохождение практики на предприятии и гарантируют трудоустройство в ТОАЗ.

В ближайшее время стартует новый набор в инженерно-технические классы.

Евгения Суходеева, начальник отдела подготовки и повышения квалификации кадров АО "ТОАЗ" отметила:

"Ранняя профориентация ориентирует школьников на выбор инженерных направлений при поступлении в вуз и позволяет школьникам лучше подготовиться к будущей профессии. С каждым годом ученики, углубленно изучающие профильные предметы, демонстрируют все более высокие результаты при сдаче выпускных экзаменов. Поддерживая инженерно-технические классы, "Тольяттиазот" помогает подрастающему поколению развиваться, оставаясь в родном городе".