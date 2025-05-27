В регионе объявлен желтый уровень опасности из-за жары

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В Самарской области в период с 28 мая по 3 июня объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС". Местами по области ожидается жара до +30, +32 С.