В Самаре из-за жары проводят аэрацию воздуха

В четверг, 29 мая, в Самаре в тестовом режиме провели аэрацию воздуха, сообщает мэрия города.

Днем, когда температура воздуха достигала +29 — +31 градусов, спецтехника прошла по набережной и улицам города, в том числе по пешеходной улице Ленинградской и по улице Гагарина. Данная процедура позволяет в особо жаркие дни охладить не только дорожное полотно, но и воздух в городе.

Аэрация является важной частью ухода за городскими пространствами, позволяет поддерживать чистоту и долговечность асфальтовых покрытий, снижая вероятность пластической деформации от палящего солнца.

Отметим, что вблизи цветочных клумб веерное распыление воды не практикуется во избежание вреда для растений, часть газонов вдоль дорог Самары оснащены автоматическим поливом.