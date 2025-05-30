Пляжи Самары планируют подготовить к купальному сезону до 15 июня

Подготовка самарских пляжей к купальному сезону ориентировочно продлится до 15 июня, сообщили в мэрии города.

"После снижения уровня воды в Саратовском водохранилище будет проведена очистка территории городских пляжей от мусора и топняка. Завоз песка начнется после согласования надзорных ведомств: Управления Роспотребнадзора по Самарской области, Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Государственной инспекции по маломерным судам Самарской области. Затем на пляжах установят необходимое оборудование", - уточнили в администрации Самары.