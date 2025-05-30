Проект участника "Школы героев" поможет в развитии Волжского района

В Самарской области успешно реализуется совместный проект выпускника региональной программы "Школа героев" и АНОО ДПО "Таволга" — образовательная программа "Лидеры территорий" для администрации Волжского муниципального района.

В начале мая завершилось обучение первого потока региональной программы "Школа героев". Эта уникальная кадровая программа, инициированная губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым как продолжение федеральной кадровой программы "Время героев", которая запущена по решению президента Владимира Путина. Она реализуется на базе АНОО ДПО "Таволга" в партнерстве с ведущими вузами Самарской области и при координации министерства труда, занятости и миграционной политики региона.

Один из выпускников первого потока — глава Волжского района Александр Шарков. Каждый участник программы в ходе обучения запустил реализацию социально значимого проекта. Александр Шарков представил проект "Новые подходы к муниципальной системе", направленный на внедрение повышения квалификации муниципальных служащих, чтобы повысить эффективность работы органов местного самоуправления.

Важным этапом реализации этого проекта стала образовательная программа "Лидеры территорий", которая включает диагностику компетенций, обучение проектному управлению, а также практические занятия по выявлению ключевых направлений развития района. Всего программа состоит из восьми образовательных модулей. В ней принимают участие руководители подразделений администрации Волжского района, главы сельских поселений и руководители подведомственных структур.

На очном тренинге команды администрации Волжского района участники тренинга выявили конкретные проблемы и задачи района и предложили проекты, направленные на их решение.

Итогом плодотворной работы стали шесть проектов, которые в ближайшее время начнут реализовываться в районе, среди них: обеспечение круглогодичной пожарной безопасности; организация транспортной доступности организаций здравоохранения; обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях детских образовательных учреждений. По итогам тренинга удалось сформировать сильные проектные команды из специалистов администрации, а также выстроить долгосрочный план развития команды Волжского района.