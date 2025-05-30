Проект участника "Школы героев" поможет в развитии Волжского района

В Самарской области успешно реализуется совместный проект выпускника региональной программы "Школа героев" и АНОО ДПО "Таволга" — образовательная программа "Лидеры территорий" для администрации Волжского муниципального района.
В начале мая завершилось обучение первого потока региональной программы "Школа героев". Эта уникальная кадровая программа, инициированная губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым как продолжение федеральной кадровой программы "Время героев", которая запущена по решению президента Владимира Путина. Она реализуется на базе АНОО ДПО "Таволга" в партнерстве с ведущими вузами Самарской области и при координации министерства труда, занятости и миграционной политики региона.
Один из выпускников первого потока — глава Волжского района Александр Шарков. Каждый участник программы в ходе обучения запустил реализацию социально значимого проекта. Александр Шарков представил проект "Новые подходы к муниципальной системе", направленный на внедрение повышения квалификации муниципальных служащих, чтобы повысить эффективность работы органов местного самоуправления.
Важным этапом реализации этого проекта стала образовательная программа "Лидеры территорий", которая включает диагностику компетенций, обучение проектному управлению, а также практические занятия по выявлению ключевых направлений развития района. Всего программа состоит из восьми образовательных модулей. В ней принимают участие руководители подразделений администрации Волжского района, главы сельских поселений и руководители подведомственных структур.
На очном тренинге команды администрации Волжского района участники тренинга выявили конкретные проблемы и задачи района и предложили проекты, направленные на их решение.
Итогом плодотворной работы стали шесть проектов, которые в ближайшее время начнут реализовываться в районе, среди них: обеспечение круглогодичной пожарной безопасности; организация транспортной доступности организаций здравоохранения; обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях детских образовательных учреждений. По итогам тренинга удалось сформировать сильные проектные команды из специалистов администрации, а также выстроить долгосрочный план развития команды Волжского района.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...