Форвард Егор Черников покидает "Ладу"

Тольяттинскую хоккейную "Ладу" покидает Егор Черников.
Систему "Лады" Черников пополнил год назад и прошедший сезон стал для него дебютным в КХЛ — нападающий сыграл в 38 матчах и заработал 12 (8+4) очков при показателе полезности "-1". Концовку регулярного чемпионата нападающий пропустил из-за травмы.
Контракт с 22-летним форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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