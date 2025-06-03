Форвард Егор Черников покидает "Ладу"

Тольяттинскую хоккейную "Ладу" покидает Егор Черников.

Систему "Лады" Черников пополнил год назад и прошедший сезон стал для него дебютным в КХЛ — нападающий сыграл в 38 матчах и заработал 12 (8+4) очков при показателе полезности "-1". Концовку регулярного чемпионата нападающий пропустил из-за травмы.

Контракт с 22-летним форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон.