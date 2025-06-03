7 июня в Самаре запустят автобусы на кладбища

В субботу, 7 июня, в Самаре организуют транспорт к городским кладбищам. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

В Родительскую субботу автобусы для самарцев запустят по восьми маршрутам в режиме экспресса:

— № 4к пос. Управленческий — кладбище "Лесное";

— № 27к площадь Кирова — кладбище "Зубчаниновское";

— № 36д Хлебная площадь — кладбище "Рубежное";

— № 36ю Автодорога Самара — Оренбург (кладбище "Южное") — кладбище "Рубежное";

— № 63э Автостанция "Аврора" — кладбище "Рубежное";

— № 67к пос. Мехзавод — кладбище "Лесное";

— № 77д Хлебная площадь — Стромиловское шоссе (кладбище "Южное");

— № 129э Автостанция "Аврора" — Южно-обводная дорога (кладбище "Южное").

Первые рейсы отправятся в 7:00, последние рейсы — в 15:00. Кроме того, в 15:30 предусмотрены контрольные рейсы от всех городских кладбищ.

Кроме того, 7 июня ограничат движение личного транспорта на участках:

— по ул. Авроры, от ул. Мориса Тореза до ул. Партизанской);

— по ул. Аэродромной (от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов);

— по ул. Ставропольской (от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской);

— по ул. Новосельской (от Уральского шоссе до Нижнего въезда).