Сборная команда Самарской области выиграла 10 медалей финала Чемпионата "Профессионалы"

В Нижнем Новгороде прошел финал чемпионата "Профессионалы" — масштабного события для молодых специалистов в сфере креативных индустрий и IT. За награды боролись 195 участников из 46 регионов России и шести дружественных стран.

Три дня участники соревновались индивидуально, а в заключительный день — впервые в командном формате. Соревнования проходили по 15 компетенциям, 10 из которых были представлены в финале впервые.

Сборная Самарской области в личном зачете заоевала одно золото, одно серебро и две бронзы, в командных состязаниях — три серебряные и две бронзовые медали. Кроме того, золотая медаль завоевана в международном зачете.

В церемонии награждения приняли участие зампредседателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов. Они также осмотрели площадки чемпионата на базе Федерального технопарка профобразования, созданного в рамках проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети", и побеседовали с участниками. Ребята, среди которых был и конкурсант из Самарской области Данила Беляков, поделились впечатлениями об участии в соревнованиях, рассказали о своих компетенциях и подготовке к финалу.

"Мобильная разработка — одно из самых востребованных и перспективных направлений. Мне нравится создавать приложения, которые могут быть полезны людям. А участие в чемпионате помогает развить не только профессиональные, но и личностные качества: ответственность, стрессоустойчивость, умение быстро принимать решения. Все это очень пригодится в реальной работе", — уверен Данила Беляков. Он уже прошел первое собеседование на позицию разработчика в "Яндексе".

В 2025 г. финал чемпионата проводится в трех городах. На очереди Калуга и Санкт-Петербург — с новыми компетенциями и новыми победами.

Победители и призеры первого финала 2025 года:

Данила Беляков (Поволжский государственный колледж), компетенция "Разработка мобильных приложений". первое место в международном и личном зачетах, второе место в номинации "Эффективная команда". Наставник: Хожиакбар Матьякубов.

Арина Кондракова (Самарский государственный колледж), компетенция "Графический дизайн". второе место в личном и командном зачетах. Наставник: Нина Писарева.

Дмитрий Иваськевич (Самарский государственный колледж), компетенция "Разработка виртуальной и дополненной реальности". третье место в личном зачете, второе место в номинации "Эффективная команда". Наставник: Алексей Кулагин.

Виктория Пономарева (Самарский государственный колледж), компетенция "Дизайн интерьера". третье место в личном и командном зачетах. Наставник: Наталья Кондрашова.

Есения Галкина (ЧОУ СОШ "Лада" / Институт НАПРАВО.РУ), компетенция "Разработка виртуальной и дополненной реальности". третье место в номинации "Эффективная команда". Наставник: Юрий Щура.

"Молодые профессионалы своими высокими результатами доказывают, что колледжи и техникумы Самарской области готовят компетентные кадры, чей труд будет способствовать развитию нашей страны и региона. Мы продолжим делать все для того, чтобы система среднего профессионального образования модернизировалась, отвечала современным вызовам экономики и позволяла образовательным учреждениям готовить настоящих профессионалов", — сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Развитию среднего профессионального образования в Самарской области уделяется большое внимание. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что тесное взаимодействие между предприятиями, организациями, колледжами и техникумами — это действенный инструмент формирования кадрового потенциала для всех секторов экономики региона. Современные задачи по созданию необходимых стране и региону кадров во многом помогает решать федеральный проект "Профессионалитет", с этого года вошедший в национальный проект "Молодежь и дети".

В рамках проекта в регионе уже созданы пять кластеров, созданных в рамках федерального проекта "Профессионалитет":

1. Машиностроительный (Поволжский государственный колледж);

2. Строительная отрасль (Строительно-энергетический колледж (образовательно-производственный кампус) им. П. Мачнева);

3. Железнодорожный транспорт (Самарский колледж железнодорожного транспорта им. А. А. Буянова);

4. Педагогика (Самарский социально-педагогический колледж);

5. Правоохранительная сфера и управление (Самарский торгово-экономический колледж).

Также в регионе создадут образовательно-производственный центр (кластер) для машиностроительной отрасли на базе Тольяттинского машиностроительного колледжа и кластер по отрасли "Педагогика" на базе Тольяттинского социально-педагогического колледжа.

А с 2026 г. в рамках подписанных соглашений появится еще три новых кластера:

1. Химическая отрасль (Тольяттинский химико-технологический колледж);

2. Клиническая и профилактическая медицина (Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной);

3. Туризм и сфера услуг (Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна).

"Для нас очень важно привлекать молодежь. При поддержке правительства региона и федеральных органов власти мы будем еще более тесно работать с колледжами Самарской области. Создаваемый образовательно-производственный центр будет способствовать дальнейшему улучшению нашей работы, разработке и реализации новых программ подготовки специалистов, готовых к работе в новых условиях", — сказал вице-президент по персоналу и социальной политике АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Михаленко.

"В проекте "Профессионалитет", учитывая те ресурсы, которые предоставляют и государство, и работодатели, кратно увеличилось наше участие в учебном процессе. Это видно как по среднему баллу тех ребят, которые стали к нам поступать, так и по количеству кандидатов на одно место целевого приема. Профессионалитет — это верный шаг. Я уверен, что если все работодатели сделают шаг навстречу этому проекту, то никто об этом не пожалеет", — отметил заместитель начальника службы управления персоналом Куйбышевской железной дороги Дмитрий Данилин.