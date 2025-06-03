Сборная команда Самарской области выиграла 10 медалей финала Чемпионата "Профессионалы"

В Нижнем Новгороде прошел финал чемпионата "Профессионалы" — масштабного события для молодых специалистов в сфере креативных индустрий и IT. За награды боролись 195 участников из 46 регионов России и шести дружественных стран.
Три дня участники соревновались индивидуально, а в заключительный день — впервые в командном формате. Соревнования проходили по 15 компетенциям, 10 из которых были представлены в финале впервые.
Сборная Самарской области в личном зачете заоевала одно золото, одно серебро и две бронзы, в командных состязаниях — три серебряные и две бронзовые медали. Кроме того, золотая медаль завоевана в международном зачете.
В церемонии награждения приняли участие зампредседателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов. Они также осмотрели площадки чемпионата на базе Федерального технопарка профобразования, созданного в рамках проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети", и побеседовали с участниками. Ребята, среди которых был и конкурсант из Самарской области Данила Беляков, поделились впечатлениями об участии в соревнованиях, рассказали о своих компетенциях и подготовке к финалу.
"Мобильная разработка — одно из самых востребованных и перспективных направлений. Мне нравится создавать приложения, которые могут быть полезны людям. А участие в чемпионате помогает развить не только профессиональные, но и личностные качества: ответственность, стрессоустойчивость, умение быстро принимать решения. Все это очень пригодится в реальной работе", — уверен Данила Беляков. Он уже прошел первое собеседование на позицию разработчика в "Яндексе".
В 2025 г. финал чемпионата проводится в трех городах. На очереди Калуга и Санкт-Петербург — с новыми компетенциями и новыми победами.
Победители и призеры первого финала 2025 года:
Данила Беляков (Поволжский государственный колледж), компетенция "Разработка мобильных приложений". первое место в международном и личном зачетах, второе место в номинации "Эффективная команда". Наставник: Хожиакбар Матьякубов.
Арина Кондракова (Самарский государственный колледж), компетенция "Графический дизайн". второе место в личном и командном зачетах. Наставник: Нина Писарева.
Дмитрий Иваськевич (Самарский государственный колледж), компетенция "Разработка виртуальной и дополненной реальности". третье место в личном зачете, второе место в номинации "Эффективная команда". Наставник: Алексей Кулагин.
Виктория Пономарева (Самарский государственный колледж), компетенция "Дизайн интерьера". третье место в личном и командном зачетах. Наставник: Наталья Кондрашова.
Есения Галкина (ЧОУ СОШ "Лада" / Институт НАПРАВО.РУ), компетенция "Разработка виртуальной и дополненной реальности". третье место в номинации "Эффективная команда". Наставник: Юрий Щура.
"Молодые профессионалы своими высокими результатами доказывают, что колледжи и техникумы Самарской области готовят компетентные кадры, чей труд будет способствовать развитию нашей страны и региона. Мы продолжим делать все для того, чтобы система среднего профессионального образования модернизировалась, отвечала современным вызовам экономики и позволяла образовательным учреждениям готовить настоящих профессионалов", — сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.
Развитию среднего профессионального образования в Самарской области уделяется большое внимание. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что тесное взаимодействие между предприятиями, организациями, колледжами и техникумами — это действенный инструмент формирования кадрового потенциала для всех секторов экономики региона. Современные задачи по созданию необходимых стране и региону кадров во многом помогает решать федеральный проект "Профессионалитет", с этого года вошедший в национальный проект "Молодежь и дети".
В рамках проекта в регионе уже созданы пять кластеров, созданных в рамках федерального проекта "Профессионалитет":
1. Машиностроительный (Поволжский государственный колледж);
2. Строительная отрасль (Строительно-энергетический колледж (образовательно-производственный кампус) им. П. Мачнева);
3. Железнодорожный транспорт (Самарский колледж железнодорожного транспорта им. А. А. Буянова);
4. Педагогика (Самарский социально-педагогический колледж);
5. Правоохранительная сфера и управление (Самарский торгово-экономический колледж).
Также в регионе создадут образовательно-производственный центр (кластер) для машиностроительной отрасли на базе Тольяттинского машиностроительного колледжа и кластер по отрасли "Педагогика" на базе Тольяттинского социально-педагогического колледжа.
А с 2026 г. в рамках подписанных соглашений появится еще три новых кластера:
1. Химическая отрасль (Тольяттинский химико-технологический колледж);
2. Клиническая и профилактическая медицина (Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной);
3. Туризм и сфера услуг (Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна).
"Для нас очень важно привлекать молодежь. При поддержке правительства региона и федеральных органов власти мы будем еще более тесно работать с колледжами Самарской области. Создаваемый образовательно-производственный центр будет способствовать дальнейшему улучшению нашей работы, разработке и реализации новых программ подготовки специалистов, готовых к работе в новых условиях", — сказал вице-президент по персоналу и социальной политике АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Михаленко.
"В проекте "Профессионалитет", учитывая те ресурсы, которые предоставляют и государство, и работодатели, кратно увеличилось наше участие в учебном процессе. Это видно как по среднему баллу тех ребят, которые стали к нам поступать, так и по количеству кандидатов на одно место целевого приема. Профессионалитет — это верный шаг. Я уверен, что если все работодатели сделают шаг навстречу этому проекту, то никто об этом не пожалеет", — отметил заместитель начальника службы управления персоналом Куйбышевской железной дороги Дмитрий Данилин.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...