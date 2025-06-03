Продлены сроки регистрации на свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца"

Национальный центр "Россия" объявляет о продлении сроков подачи заявок на участие во II Всероссийском свадебном фестивале "Россия. Соединяя сердца". Пары из всех регионов страны получили дополнительную возможность стать частью фестиваля, торжественное открытие которого состоится 8 июля.
В этот день десятки влюбленных пар одновременно скрепят свои чувства узами брака.
Подать заявление можно на любой день проведения фестиваля. Согласно действующему законодательству, между датой подачи заявления и днем бракосочетания должен пройти обязательный месячный срок. Тем, кто хочет пожениться именно 8 июля — в День семьи, любви и верности — нужно подать заявление до 7 июня включительно.
Для других дат фестиваля установлены следующие сроки подачи заявлений:
— для пар на 9 июля — крайний срок 8 июня включительно;
— для пар на 10 июля — крайний срок 9 июня включительно.
Фестиваль пройдет с 8 по 10 июля и объединит тематические концерты с участием популярных артистов российской эстрады, экскурсии по историческим местам, выставки, демонстрирующие красоту национальных свадебных традиций, а также встречи с интересными людьми.
Особое внимание уделят богатому культурному наследию страны, которое раскроется через многообразие свадебных обрядов народов России. Кульминацией станет гала-концерт с участием лучших творческих коллективов страны.
Программа фестиваля начнется с прогулки пар на украшенных пассажирских теплоходах по Москве-реке. Затем влюбленные пройдут от причала до входа в Национальный центр "Россия", где состоится главное событие — церемония единовременного бракосочетания. Завершится праздник концертом и церемонией передачи семейного очага, символизирующей преемственность поколений.
Участие в торжественной регистрации требует соблюдения условия — каждая пара должна включить в свадебный наряд элементы национального костюма, подчеркивающие многообразие культурных традиций России.
Подать заявку с фотографиями можно через официальный сайт Национального центра "Россия", портал "Госуслуги" или направив документы по электронной почте в Управление ЗАГС Москвы (zags@mos.ru). Отбор участников будет проводиться на конкурсной основе совместной комиссией Управления ЗАГС Москвы и Национального центра "Россия".
Всероссийский свадебный фестиваль, впервые состоявшийся в 2024 г. в рамках Международной выставки-форума "Россия", уже успел стать доброй традицией и важным событием в культурной жизни страны. В прошлом году в рамках фестиваля свой союз зарегистрировали 151 пара, а в некоторых семьях, созданных на I Всероссийском свадебном фестивале, уже появилось долгожданное пополнение, что особенно символично для праздника, посвященного семейным ценностям.
II Всероссийский свадебный фестиваль проводится при поддержке правительства Москвы, Управления ЗАГС Москвы, Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
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«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
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