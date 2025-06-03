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Общество

Участники фестиваля сбережений смогут стать самой финансово грамотной семьей своего города или района

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стартовал II Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций, который организован в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. До 15 июня в 29 субъектах страны проходят муниципальные этапы.

Семьям-участникам муниципальных конкурсов предстоит пройти три мероприятия:

• Квиз "Страхование сбережений — забота о будущем",

• Чек-лист "Осторожно, лжеброкер!",

• Интерактивный калькулятор ПДС.

К участию в фестивале приглашают семьи всех поколений. Содержательная часть мероприятий рассчитана на участников от 10 лет и старше. Команды семей-участников могут включать до четырех человек.

Региональным оператором фестиваля является Самарский филиал Финуниверситета. Муниципальные этапы состоялись в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске, Отрадном, а также в Пестравском и Елховском районах. В ближайшие дни они пройдут в Жигулевске, Сызрани, Кинеле, Безенчуком, Ставропольском и других районах Самарской области.

В ходе интерактивных заданий семьи сформируют навыки противостояния мошенникам в финансовой сфере, расширят знания о возможностях страхования сбережений, а также в реальном времени смоделируют свои денежные потоки при использовании инструмента программы долгосрочных сбережений.

Семейный фестиваль сбережений и инвестиций проводится по инициативе Министерства финансов РФ. Организатором выступил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Партнеры фестиваля: НИФИ Минфина России, Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов — НАПФ, Всероссийский союз страховщиков, Агентство по страхованию вкладов.

Победителей муниципального этапа признают самой финансово грамотной семьей муниципалитета. Они автоматически становятся участниками регионального этапа фестиваля, который пройдет одновременно во всех регионах-участниках 21 июня 2025 года. Победители регионального этапа отправятся в Москву на федеральный финал, в результате которого будет названа самая финансово грамотная семья России. Итоговое состязание состоится в сентябре 2025 года.

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