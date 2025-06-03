Участники фестиваля сбережений смогут стать самой финансово грамотной семьей своего города или района

Стартовал II Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций, который организован в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. До 15 июня в 29 субъектах страны проходят муниципальные этапы.
Семьям-участникам муниципальных конкурсов предстоит пройти три мероприятия:
• Квиз "Страхование сбережений — забота о будущем",
• Чек-лист "Осторожно, лжеброкер!",
• Интерактивный калькулятор ПДС.
К участию в фестивале приглашают семьи всех поколений. Содержательная часть мероприятий рассчитана на участников от 10 лет и старше. Команды семей-участников могут включать до четырех человек.
Региональным оператором фестиваля является Самарский филиал Финуниверситета. Муниципальные этапы состоялись в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске, Отрадном, а также в Пестравском и Елховском районах. В ближайшие дни они пройдут в Жигулевске, Сызрани, Кинеле, Безенчуком, Ставропольском и других районах Самарской области.
В ходе интерактивных заданий семьи сформируют навыки противостояния мошенникам в финансовой сфере, расширят знания о возможностях страхования сбережений, а также в реальном времени смоделируют свои денежные потоки при использовании инструмента программы долгосрочных сбережений.
Семейный фестиваль сбережений и инвестиций проводится по инициативе Министерства финансов РФ. Организатором выступил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Партнеры фестиваля: НИФИ Минфина России, Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов — НАПФ, Всероссийский союз страховщиков, Агентство по страхованию вкладов.
Победителей муниципального этапа признают самой финансово грамотной семьей муниципалитета. Они автоматически становятся участниками регионального этапа фестиваля, который пройдет одновременно во всех регионах-участниках 21 июня 2025 года. Победители регионального этапа отправятся в Москву на федеральный финал, в результате которого будет названа самая финансово грамотная семья России. Итоговое состязание состоится в сентябре 2025 года.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...