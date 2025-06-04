В Самаре до осени перекроют участки улиц Дзержинского и Нагорной

В Самаре на несколько месяцев закроют для движения транспорта участки улиц Дзержинского и Нагорной, сообщили в администрации города. Ограничения связаны с реконструкцией теплотрасс.

Так, с 6:00 4 июня до 6:00 30 сентября будет закрыто движение по ул. Дзержинского от дома № 12 до дома № 22, а с 6:00 4 июня до 6:00 30 октября – по ул. Нагорной в границах улиц Майской и Пугачевской.

"Автомобилистам рекомендуется заблаговременно планировать свои маршруты следования, выбирая для объезда ближайшие улицы. Общественный транспорт по вышеуказанным участкам улично-дорожной сети не ходит", - указывается в сообщении.