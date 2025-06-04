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Экономика и бизнес

В Тольятти построят производство изделий из алюминия и стали

ТОЛЬЯТТИ. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Территория опережающего развития "Тольятти" пополнилась новым резидентом. Соглашение с инвестором подписал заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Инициатор проекта намерен построить в Тольятти производство изделий из алюминия и стали. На предприятии также будут оказывать услуги по механической обработке металлов и нанесению покрытия на металлические заготовки. Благодаря реализации проекта в экономику города будет дополнительно привлечено 56 млн рублей.

"Нам важен каждый инвестор, который реализует свой проект на территории Самарской области. Это, прежде всего, инвестиции в экономику региона, качественные товары и услуги, рабочие места для местных жителей и налоги, которые идут на развитие социальной сферы. И наша главная задача — чтобы бизнесу было комфортно работать в регионе", — подчеркнул Павел Финк.

В настоящее время резидентами двух территорий опережающего развития в Самарской области являются 76 компаний. Компании уже вложили в свои проекты 41,2 млрд рублей, создали 14 000 новых рабочих мест, выплатили более 5 млрд рублей налогов. ТОР "Тольятти" сохраняет лидерство по количеству резидентов в стране.

"Нам нужно выполнить поставленную президентом задачу и обеспечить к 2030 г. рост инвестиционной активности не менее чем на 60% по сравнению с предыдущим периодом", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Для инвесторов в Самарской области в режиме "одного окна" работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505-90-36.

Поддержка бизнеса в регионе осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

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