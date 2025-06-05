Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем эколога.
"Уважаемые экологи! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Забота об экологическом благополучии, сохранение окружающей среды и защита природы - одна из важнейших задач власти, бизнеса и всего нашего общества, от решения которой зависит здоровье жителей региона, жизнь будущих поколений.
В Самарской области ведется большая работа по расчистке акваторий озер и рек, возрождению биоразнообразия - только в прошлом году экологи восстановили популяции пяти краснокнижных растений Самарской области.
В рамках национального проекта "Экология" рекультивирована территория на правом берегу Волги, где впервые в России использовалась современная технология компостирования, разработанная специалистами-экологами Самарской области. В 2024 г. заложена почти тысяча гектаров леса, а в 2025 г. по новому национальному проекту "Экологическое благополучие", инициированному президентом России Владимиром Путиным, самарские лесники восстановят более 850 гектаров зеленых массивов.
Свой вклад в сохранение природы региона вносят и неравнодушные жители: шесть тысяч жителей Самарской области приняли участие в акции "Сад памяти", посадив 143 тысячи молодых деревьев.
Обеспечить экологическую безопасность нашего края, сохранить первозданную красоту Волги и его заповедных мест - это то, к чему мы должны прилагать максимальные усилия. Искренне благодарю всех специалистов-экологов, активистов, волонтеров, которые помогают решать эти задачи!
Уважаемые специалисты в сфере экологии! Выражаю вам огромную признательность за труд! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в деле сбережения родной природы!" - говорится в сообщении.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка