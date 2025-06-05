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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем эколога

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем эколога.

"Уважаемые экологи! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Забота об экологическом благополучии, сохранение окружающей среды и защита природы - одна из важнейших задач власти, бизнеса и всего нашего общества, от решения которой зависит здоровье жителей региона, жизнь будущих поколений.

В Самарской области ведется большая работа по расчистке акваторий озер и рек, возрождению биоразнообразия - только в прошлом году экологи восстановили популяции пяти краснокнижных растений Самарской области.

В рамках национального проекта "Экология" рекультивирована территория на правом берегу Волги, где впервые в России использовалась современная технология компостирования, разработанная специалистами-экологами Самарской области. В 2024 г. заложена почти тысяча гектаров леса, а в 2025 г. по новому национальному проекту "Экологическое благополучие", инициированному президентом России Владимиром Путиным, самарские лесники восстановят более 850 гектаров зеленых массивов.

Свой вклад в сохранение природы региона вносят и неравнодушные жители: шесть тысяч жителей Самарской области приняли участие в акции "Сад памяти", посадив 143 тысячи молодых деревьев.
Обеспечить экологическую безопасность нашего края, сохранить первозданную красоту Волги и его заповедных мест - это то, к чему мы должны прилагать максимальные усилия. Искренне благодарю всех специалистов-экологов, активистов, волонтеров, которые помогают решать эти задачи!

Уважаемые специалисты в сфере экологии! Выражаю вам огромную признательность за труд! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в деле сбережения родной природы!" - говорится в сообщении.

Гид потребителя

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