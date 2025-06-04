В Тольятти сносят рынок "Новинка"

В среду, 4 июня, в Тольятти начались работы по сносу рынка "Новинка" на ул. Автостроителей. На месте работают служба судебных приставов и правоохранительные органы.

"Решение суда по иску администрации Тольятти об освобождении земельного участка было вынесено достаточно давно. Собственник пытался всячески его оспорить. Однако, суд встал на строну администрации во всех инстанциях. Работы по сносу здания займут не менее двух недель", — пишет глава Тольятти Илья Сухих в своем Телеграм-канале.