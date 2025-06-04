В Самарской области будет временно ограничено движение транспорта на трассе М-5 "Урал"

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В четверг, 5 июня, в Самарской области будет временно ограничено движение для всех видов транспорта на участке трассы М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск км 960 (железнодорожный переезд) с 07:00 до 12:00 (МСК) и организован реверс, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".