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Хоккей Спорт

Хоккейные клубы "Лада" и "Авангард" произвели обмен

ТОЛЬЯТТИ. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейные клубы "Лада" и "Авангард" совершили сделку, в результате которой в тольяттинский клуб переходят нападающие Данил Башкиров и Илья Рейнгардт, а в Омске свою карьеру продолжат защитники Марсель Ибрагимов и Матвей Кривоножкин. Также волжане получат денежную компенсацию.

Состав "Лады" Ибрагимов пополнил в середине сезона 2024/2025 и успел провести 35 матчей, в которых отметился четырьмя голевыми передачами при показателе полезности "-7". Кривоножкин в минувшем сезоне выступал за "Ладью" в МХЛ и в 25 играх набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности "+2", сумев дебютировать в КХЛ — 23 марта он принял участие в выездном поединке против "Спартака".

Башкиров (15.05.2001, 187-84) — выпускник хоккейной школы "Югра" и в молодежной команде "Мамонты Югры" в 2017 году начал свою профессиональную карьеру. Затем форвард перебрался в систему "Салавата Юлаева", где на протяжении шести лет выступал за команды МХЛ, ВХЛ и КХЛ. В предыдущем сезоне Данил играл за магнитогорский "Металлург" и "Авангард", проведя в общей сложности 53 матча, в которых заработал 11 (7+4) баллов за результативность при показателе полезности "+8".

Добавим, что нападающий ранее вызывался в юниорскую и молодежную сборные России, а также является бронзовым призером МХЛ (2021).

Суммарно в КХЛ Башкиров провел 299 игр и набрал 82 (36+46) очка при показателе полезности "+24". Односторонний контракт с 24-летним хоккеистом действует до конца сезона 2026/2027.

Рейнгардт (08.09.2003, 186-80) — уроженец казахстанского Павлодара, но в юном возрасте он перебрался в Омск и вплоть до сегодняшнего дня представлял систему "Авангарда", дебютировав на профессиональном уровне в "Омских Ястребах" еще в 2020 году.

В сезоне 2024/2025 форвард сыграл 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ и заработал 15 (6+9) очков при показателе полезности "+9", а также отметился четырьмя голевыми передачами в десяти встречах за "Омские Крылья" в ВХЛ.

Отметим, что Илья является серебряным (2023) и бронзовым (2022) призером МХЛ.

Всего в активе Рейнгардта 66 игр в КХЛ и 21 (8+13) балл за результативность при показателе полезности "+6". Двусторонний контракт с 21-летним хоккеистом действует до конца сезона 2025/2026.

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