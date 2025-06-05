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Губернатор Власть и политика

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев: "Мнение жителей – основа для решений"

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в большом интервью подробно рассказал о принципах работы с обращениями граждан.

Ключевой тезис: позиция жителей — не просто учитывается, а становится фундаментом для управленческих решений. Основными площадками для диалога жителей и органов власти являются госпаблики Самарской области, в первую очередь официальные страницы региональных министерств и муниципалитетов. "Мы больше работаем в Сети, учитываем через ЦУР и другие инструменты все обращения, которые поступают. На оперативках разбираем не только системные вопросы, но каждая оперативка, каждое совещание — это разбор обращений жителей. Делаем это открыто", — подчеркнул губернатор.

С лета прошлого года на странице губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на комментарии жителей отвечают не только официальные представители министерств и ведомств, но и лично министры, главы городов и районов. Такой подход помог повысить качество ответов и количество решенных вопросов жителей области.

"Наша задача, моя личная задача, чтобы всегда мнение жителей не просто учитывалось, а становилось основой для принятия решений. Даже по самым сложным резонансным вопросам, вы видите, что идет максимальная коммуникация с жителями", — акцентировал глава региона.

С развитием нейросетей и появлением дипфейков риски массового распространения ложной информации вышли на новый уровень. В этих условиях официальные страницы органов власти в сети становятся важным инструментом оперативного реагирования. При этом госпаблики не просто опровергают информацию, а разъясняют: показывают технологию создания фейков, учат цифровой грамотности, формируя у аудитории "иммунитет" к дезинформации.

Подписывайтесь на госпаблики Самарской области — это оперативная проверенная информация и возможность получить обратную связь от органов власти в прямом диалоге.

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