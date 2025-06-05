Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев: "Мнение жителей – основа для решений"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в большом интервью подробно рассказал о принципах работы с обращениями граждан.
Ключевой тезис: позиция жителей — не просто учитывается, а становится фундаментом для управленческих решений. Основными площадками для диалога жителей и органов власти являются госпаблики Самарской области, в первую очередь официальные страницы региональных министерств и муниципалитетов. "Мы больше работаем в Сети, учитываем через ЦУР и другие инструменты все обращения, которые поступают. На оперативках разбираем не только системные вопросы, но каждая оперативка, каждое совещание — это разбор обращений жителей. Делаем это открыто", — подчеркнул губернатор.
С лета прошлого года на странице губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на комментарии жителей отвечают не только официальные представители министерств и ведомств, но и лично министры, главы городов и районов. Такой подход помог повысить качество ответов и количество решенных вопросов жителей области.
"Наша задача, моя личная задача, чтобы всегда мнение жителей не просто учитывалось, а становилось основой для принятия решений. Даже по самым сложным резонансным вопросам, вы видите, что идет максимальная коммуникация с жителями", — акцентировал глава региона.
С развитием нейросетей и появлением дипфейков риски массового распространения ложной информации вышли на новый уровень. В этих условиях официальные страницы органов власти в сети становятся важным инструментом оперативного реагирования. При этом госпаблики не просто опровергают информацию, а разъясняют: показывают технологию создания фейков, учат цифровой грамотности, формируя у аудитории "иммунитет" к дезинформации.
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Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка