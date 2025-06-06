Стало известно, когда пассажирские теплоходы начнут ходить из Самары к "Среднему пляжу"

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В субботу, 7 июня, пассажирские теплоходы, следующие по маршруту "Самара-Винновка", начнут заходить на остановочный пункт "Средний пляж", сообщает пресс-служба СРПП.