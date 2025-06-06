В регионе на праздничных выходных изменится расписание электричек

В Самарской области в связи с празднованием Дня России с 11 по 16 июня изменится расписание движения электропоездов, сообщает пресс-служба Самарской пригородной пассажирской компании.

11 июня электрички будут курсировать по расписанию пятницы, 12, 13, 14 июня - по расписанию субботы, 15 июня - по расписанию воскресенья, а 16 июня - по расписанию понедельника.

12, 13, 14, 15 июня 2025 г. назначаются поезда "Самара - Сызрань-1" (07:30 - 09:11; 15:15 -17:07) и "Сызрань-1 - Самара" (09:25 - 11:07; 17:35 - 19:17).

12, 13, 14, 15 июня поезд сообщением "Новокуйбышевская - Тольятти" (19:46 - 22:05) будет следовать от Самары до Тольятти (20:11 - 22.05).

11, 12, 13, 14, 15 июня назначаются поезда "Самара - Курумоч" (06:56 - 08:21) и "Курумоч - Самара" (12:10 - 13:36).

12, 13, 14, 15 июня поезд "Самара - Сызрань" (18:30 - 20:10) курсировать не будет.

На участке Похвистнево - Абдулино 11, 15 июня назначается поезд "Похвистнево - Абдулино" (18:30 - 20:57). 12, 13, 14 июня поезд не курсирует.

16 июня назначается поезд Абдулино - Похвистнево (05:16 - 05:45). 11, 12, 13, 14, 15 июня поезд не курсирует.