Для школьников и студентов Самарской области проводят профтуры на предприятия АПК

В этом году в Самарской области профориентационная работа с молодежью проводится в новом формате. Область стала одним из 11 пилотных регионов, в которых проходит апробация методических рекомендаций по организации системы профессиональной ориентации и маршрутизации молодежи.
Востребованный формат работы — организация профтуров на предприятия. Учитывая потребность предприятий агропромышленной сферы в кадрах, девять профориентационных туров в рамках проекта "Моя профессия" были организованы на семь предприятий агропромышленного комплекса. В них приняли участие 192 школьника. Мероприятия прошли на территории городского Кинеля, а также Безенчукского, Клявлинского, Кошкинского, Приволжского и Шенталинского районов.
Школьники Приволжского района побывали в ООО "СЕВ 07", это — передовое растениеводческое и семеноводческое хозяйство, крупнейший производитель сои. Учащиеся школы с. Кошки посетили агрохолдинг "Зерно Жизни", который занимается производством элитных семян озимой и яровой пшеницы, дурума, ячменя, нута, гороха и льна.
Для ребят провели экскурсии, познакомили с особенностями производства, а также с потенциальными рабочими местами. Особый интерес вызывают новая техника и оборудование.
"Проведение таких профтуров помогает учащимся лучше ориентироваться в мире профессий и делать осознанный выбор карьерного пути, — отметил директор Управляющего центра занятости населения Самарской области Александр Митюхин. — Экскурсии на предприятия, расположенные в их родных районах, помогают сформировать у молодых людей желание трудиться там, где они родились и выросли".
Получить консультацию о возможности организовать профтур на предприятия региона можно в контакт-центре службы занятости Самарской области: 8(800) 302-15-44.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...