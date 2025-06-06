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Общество

Для школьников и студентов Самарской области проводят профтуры на предприятия АПК

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году в Самарской области профориентационная работа с молодежью проводится в новом формате. Область стала одним из 11 пилотных регионов, в которых проходит апробация методических рекомендаций по организации системы профессиональной ориентации и маршрутизации молодежи.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Востребованный формат работы — организация профтуров на предприятия. Учитывая потребность предприятий агропромышленной сферы в кадрах, девять профориентационных туров в рамках проекта "Моя профессия" были организованы на семь предприятий агропромышленного комплекса. В них приняли участие 192 школьника. Мероприятия прошли на территории городского Кинеля, а также Безенчукского, Клявлинского, Кошкинского, Приволжского и Шенталинского районов.

Школьники Приволжского района побывали в ООО "СЕВ 07", это — передовое растениеводческое и семеноводческое хозяйство, крупнейший производитель сои. Учащиеся школы с. Кошки посетили агрохолдинг "Зерно Жизни", который занимается производством элитных семян озимой и яровой пшеницы, дурума, ячменя, нута, гороха и льна. 
Для ребят провели экскурсии, познакомили с особенностями производства, а также с потенциальными рабочими местами. Особый интерес вызывают новая техника и оборудование.

"Проведение таких профтуров помогает учащимся лучше ориентироваться в мире профессий и делать осознанный выбор карьерного пути, — отметил директор Управляющего центра занятости населения Самарской области Александр Митюхин. — Экскурсии на предприятия, расположенные в их родных районах, помогают сформировать у молодых людей желание трудиться там, где они родились и выросли".

Получить консультацию о возможности организовать профтур на предприятия региона можно в контакт-центре службы занятости Самарской области: 8(800) 302-15-44.

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