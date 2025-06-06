Почти 1,5 тыс. подростков Самарской области уже трудоустроили на время летних каникул

Служба занятости населения Самарской области помогает подросткам получать первый профессиональный опыт в свободное от учебы время. Уже трудоустроено почти 1500 подростков. Еще около 6 тыс. несовершеннолетних подали заявления и готовы приступить к работе. В целом в 2025 г. планируется трудоустроить 12 тыс. подростков.

В Кинеле ребята уже приступили к работе. 28 школьников стали временными подсобными рабочими Дома молодежных организаций "Альянс молодых".

"Мы с одноклассниками давно решили трудоустроится. В первую очередь, чтобы заработать первые деньги, стать немного независимыми от родителей, а во вторую — чтобы провести время вместе, так нам не скучно. Здесь мы не только убираем разные площадки, но и участвуем в других мероприятиях!" — рассказала Арина К., ученица 11 класса школы № 5.

Школьникам предоставляется не только рабочее место, но и важные социальные гарантии.

"Мы и трудоустраиваем подростков, и контролируем, как организован процесс работы, — рассказала и.о руководителя центра занятости Кинеля Алена Лазюк. — Важно, чтобы работодатель соблюдал все нормы трудового законодательства, обеспечивал соответствующие условия работы и оплату труда".

Работа, предлагаемая подросткам, преимущественно связана с помощью в учреждениях культуры, социальной сферы, благоустройством, озеленением и другими направлениями. Трудоустройство — это не только способ занять молодых людей в каникулы и дать им возможность заработать, но и важный этап профориентации, воспитания трудовой дисциплины и ответственности.

"Благодаря взаимодействию с центром занятости мы помогли и продолжим помогать детям проводить время с пользой для себя и общества. Теперь для ребят, которые сами, к примеру, занимаются уборкой, бездумно кинуть фантик мимо урны уже немыслимо. Они на практике видят, какой это труд — поддержание чистоты", — отметила директор МБУ ДМО Кинеля СО "Альянс молодых" Анастасия Кандрунина.

Специалисты центров занятости населения Самарской области помогут подобрать подработку, которая может стать не только источником дохода, но и интересным, полезным делом для подростка.