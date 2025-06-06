Почти 1,5 тыс. подростков Самарской области уже трудоустроили на время летних каникул

Служба занятости населения Самарской области помогает подросткам получать первый профессиональный опыт в свободное от учебы время. Уже трудоустроено почти 1500 подростков. Еще около 6 тыс. несовершеннолетних подали заявления и готовы приступить к работе. В целом в 2025 г. планируется трудоустроить 12 тыс. подростков.
В Кинеле ребята уже приступили к работе. 28 школьников стали временными подсобными рабочими Дома молодежных организаций "Альянс молодых".
"Мы с одноклассниками давно решили трудоустроится. В первую очередь, чтобы заработать первые деньги, стать немного независимыми от родителей, а во вторую — чтобы провести время вместе, так нам не скучно. Здесь мы не только убираем разные площадки, но и участвуем в других мероприятиях!" — рассказала Арина К., ученица 11 класса школы № 5.
Школьникам предоставляется не только рабочее место, но и важные социальные гарантии.
"Мы и трудоустраиваем подростков, и контролируем, как организован процесс работы, — рассказала и.о руководителя центра занятости Кинеля Алена Лазюк. — Важно, чтобы работодатель соблюдал все нормы трудового законодательства, обеспечивал соответствующие условия работы и оплату труда".
Работа, предлагаемая подросткам, преимущественно связана с помощью в учреждениях культуры, социальной сферы, благоустройством, озеленением и другими направлениями. Трудоустройство — это не только способ занять молодых людей в каникулы и дать им возможность заработать, но и важный этап профориентации, воспитания трудовой дисциплины и ответственности.
"Благодаря взаимодействию с центром занятости мы помогли и продолжим помогать детям проводить время с пользой для себя и общества. Теперь для ребят, которые сами, к примеру, занимаются уборкой, бездумно кинуть фантик мимо урны уже немыслимо. Они на практике видят, какой это труд — поддержание чистоты", — отметила директор МБУ ДМО Кинеля СО "Альянс молодых" Анастасия Кандрунина.
Специалисты центров занятости населения Самарской области помогут подобрать подработку, которая может стать не только источником дохода, но и интересным, полезным делом для подростка.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...