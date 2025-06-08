16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поздравил с Днем социального работника сотрудников отрасли В преддверии Дня соцработника Вячеслав Федорищев вручил награды лучшим сотрудникам отрасли Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев: "Мнение жителей - основа для решений" Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем эколога

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил с Днем социального работника сотрудников отрасли

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил с Днем социального работника сотрудников отрасли.

"Уважаемые работники и ветераны социальной сферы, поздравляю вас с профессиональным праздником! Работа социального работника — это всегда служение людям. Все свои знания, силы и опыт вы отдаете тем, кто нуждается в помощи. Благодаря вашему неравнодушию, терпению, энтузиазму многие семьи c детьми, ветераны, граждане с ограниченными возможностями здоровья получают необходимую поддержку. Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции и их близким.

Сегодня мерами социальной поддержки в Самарской области охвачено в общей сложности более одного миллиона человек — каждый третий житель региона. От вашего доброго участия и заботы, искреннего стремления поддержать каждого нуждающегося зависит социальное самочувствие наших граждан, их вера в добро и справедливость.

Высокий уровень компетентности, терпение и сострадание — без этих качеств, которые передаются от ветеранов к молодым работникам социальных служб, невозможно представить человека вашей профессии.

Спасибо вам за чуткость и внимание к людям. Региональное правительство и дальше будет оказывать вам всю необходимую помощь, максимально обеспечивая потребности органов соцзащиты.
Пусть ваша ежедневная кропотливая работа приносит вам удовлетворение и заслуженное уважение тех, кому вы щедро отдаете свое человеческое тепло и участие. Успехов вам, творческой энергии, крепкого здоровья и благополучия!" — сказал глава региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6