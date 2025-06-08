Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил с Днем социального работника сотрудников отрасли.

"Уважаемые работники и ветераны социальной сферы, поздравляю вас с профессиональным праздником! Работа социального работника — это всегда служение людям. Все свои знания, силы и опыт вы отдаете тем, кто нуждается в помощи. Благодаря вашему неравнодушию, терпению, энтузиазму многие семьи c детьми, ветераны, граждане с ограниченными возможностями здоровья получают необходимую поддержку. Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции и их близким.

Сегодня мерами социальной поддержки в Самарской области охвачено в общей сложности более одного миллиона человек — каждый третий житель региона. От вашего доброго участия и заботы, искреннего стремления поддержать каждого нуждающегося зависит социальное самочувствие наших граждан, их вера в добро и справедливость.

Высокий уровень компетентности, терпение и сострадание — без этих качеств, которые передаются от ветеранов к молодым работникам социальных служб, невозможно представить человека вашей профессии.

Спасибо вам за чуткость и внимание к людям. Региональное правительство и дальше будет оказывать вам всю необходимую помощь, максимально обеспечивая потребности органов соцзащиты.

Пусть ваша ежедневная кропотливая работа приносит вам удовлетворение и заслуженное уважение тех, кому вы щедро отдаете свое человеческое тепло и участие. Успехов вам, творческой энергии, крепкого здоровья и благополучия!" — сказал глава региона.