Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил с Днем социального работника сотрудников отрасли.
"Уважаемые работники и ветераны социальной сферы, поздравляю вас с профессиональным праздником! Работа социального работника — это всегда служение людям. Все свои знания, силы и опыт вы отдаете тем, кто нуждается в помощи. Благодаря вашему неравнодушию, терпению, энтузиазму многие семьи c детьми, ветераны, граждане с ограниченными возможностями здоровья получают необходимую поддержку. Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции и их близким.
Сегодня мерами социальной поддержки в Самарской области охвачено в общей сложности более одного миллиона человек — каждый третий житель региона. От вашего доброго участия и заботы, искреннего стремления поддержать каждого нуждающегося зависит социальное самочувствие наших граждан, их вера в добро и справедливость.
Высокий уровень компетентности, терпение и сострадание — без этих качеств, которые передаются от ветеранов к молодым работникам социальных служб, невозможно представить человека вашей профессии.
Спасибо вам за чуткость и внимание к людям. Региональное правительство и дальше будет оказывать вам всю необходимую помощь, максимально обеспечивая потребности органов соцзащиты.
Пусть ваша ежедневная кропотливая работа приносит вам удовлетворение и заслуженное уважение тех, кому вы щедро отдаете свое человеческое тепло и участие. Успехов вам, творческой энергии, крепкого здоровья и благополучия!" — сказал глава региона.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка