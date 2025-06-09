В ближайшие дни в Самаре ожидается жара

Самарские синоптики объявили желтый уровень погодной опасности. Причиной стала жара, которая установится в регионе в начале текущей недели. По прогнозам специалистов Приволжского УГМС, столбик термометра поднимется до 33 градусов.

В понедельник, 9 июня, в Самаре малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха +30…+32 °C.

Во вторник, 10 числа, в регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер южный, юго-западный, 2…7 м/с. Температура воздуха в ночные часы +14…+19 °C, днем +28…+33 °C.

К среде, 11 июня, в Самарской области прогнозируются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, северо-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 °C. Днем северо-западный ветер усилится до 6…11 м/с, а воздух прогреется до +25…+30 °C.