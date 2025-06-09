В Самаре временно изменится расписание нескольких электричек

В связи с предстоящим праздником (День России) в Самарской области временно изменится порядок движения электричек. Об этом сообщили в пресс-службе Самарской пригородной пассажирской компании.
В среду, 11 июня 2025 г. электрички будут курсировать по расписанию пятницы, с 12 по 14 июня — по расписанию субботу, 15 июня — по расписанию воскресенья, а 16 числа — по рабочему дню понедельник.
12,13,14,15 июня назначаются поезда:
1. № 7141 Самара (отпр.07.30) — Сызрань-1 (приб.09.11)
2. № 7142 Сызрань-1 (отпр.09.25) — Самара (приб.11.07)
3. № 7143 Самара (отпр.15.15) — Сызрань-1 (приб.17.07)
4. № 7144 Сызрань-1 (отпр.17.35) — Самара (приб.19.17)
12,13,14,15 июня:
поезд № 7128/7127 Новокуйбышевская (отпр.19.46) — Тольятти (приб.22.05) устанавливается сообщением Самара (отпр.20.11)–.Тольятти (приб.22.05); на участке Новокуйбышевская — Самара отменяется.
11,12,13,14,15 июня 2025 г. назначаются поезда:
1. № 6332/6331 Самара (отпр.06.56) — Курумоч (приб.08.21)
2. № 6334/6333 Курумоч (отпр.12.10) — Самара (приб.13.36)
12,13,14,15 июня поезд № 7145 Самара (отпр. 18.30) — Сызрань (приб.20.10) не курсирует.
На участке Похвистнево — Абдулино 11,15 июня назначается поезд № 7590 Похвистнево (отпр.18.30) — Абдулино (приб.20.57), (12,13,14 июня 2025 г., поезд не курсирует).
16 июня назначается поезд № 7595 Абдулино (отпр.05.16) — Похвистнево (приб.05.45); (11,12,13,14,15 июня 2025 г. поезд не курсирует).
Последние комментарии
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«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
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