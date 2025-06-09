В Госавтоинспеции рассказали, как будут работать РЭО в праздники

Госавтоинспекция Самарской области опубликовала график работы регистрационно-экзаменационных подразделений в выходные и праздничные дни.

Прием граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности 11 и 14 июня во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Самарской области будет осуществляться в режиме полного рабочего дня.

С 16 июня прием граждан будет осуществляться в соответствии с повседневным графиком работы.