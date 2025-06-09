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Общество

Пара из Тольятти представит Самарскую область на свадебном фестивале "Россия. Соединяя сердца"

ТОЛЬЯТТИ. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оргкомитет II Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца" завершил прием заявок от пар, желающих заключить брак. Для участия в массовом торжественном бракосочетании в ЗАГС уже подано более 200 заявлений от влюбленных пар из разных регионов страны. Оргкомитет II Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца" завершил прием заявок от пар, желающих заключить брак. Для участия в массовом торжественном бракосочетании в ЗАГС уже подано более 200 заявлений от влюбленных пар из разных регионов страны.

В жизни будущих молодоженов начался особенно волнительный этап — подготовка к торжественной церемонии, которая положит начало новым счастливым семьям.

От Самарской области на Всероссийский свадебный фестиваль 2025 г. в Национальном центре "Россия" отправится пара из Тольятти. Руслан Гуламов и Дарья Чернякина работают на АвтоВАЗе. Дарья — продолжатель трудовой династии, общий стаж работы ее семьи на градообразующем предприятии Тольятти — 160 лет.

"Наша семейная история продолжает развиваться. Мой будущий муж уже три года работает в Дирекции информационных систем АвтоВАЗа, внося свой вклад в развитие предприятия. Вместе мы увеличим красивую цифру стажа нашей династии на лучшем заводе страны!" — уверена Дарья.  

Свадебный фестиваль пройдет с 8 по 10 июля в пространстве Национального центра "Россия" и станет продолжением традиций I Всероссийского свадебного фестиваля, который прошел в 2024 г. на Международной выставке-форуме "Россия". В программе запланированы не только официальные церемонии бракосочетания, но и множество специальных мероприятий: концертные программы с участием популярных исполнителей, творческие мастер-классы от специалистов свадебной индустрии, модные показы и многое другое.

Отдельно стоит отметить, что Всероссийский свадебный фестиваль предоставляет уникальную возможность познакомиться с многообразием свадебных обрядов и традиций разных регионов нашей страны. Даже свадебные наряды молодоженов станут живой иллюстрацией самобытной истории их малой родины.

Для гостей, которые хотели бы посетить фестиваль в качестве зрителей, в ближайшее время будет открыта регистрация. Следите за обновлениями на официальных интернет-ресурсах Национального центра "Россия".

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