Пара из Тольятти представит Самарскую область на свадебном фестивале "Россия. Соединяя сердца"

Оргкомитет II Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца" завершил прием заявок от пар, желающих заключить брак. Для участия в массовом торжественном бракосочетании в ЗАГС уже подано более 200 заявлений от влюбленных пар из разных регионов страны. Оргкомитет II Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца" завершил прием заявок от пар, желающих заключить брак. Для участия в массовом торжественном бракосочетании в ЗАГС уже подано более 200 заявлений от влюбленных пар из разных регионов страны.
В жизни будущих молодоженов начался особенно волнительный этап — подготовка к торжественной церемонии, которая положит начало новым счастливым семьям.
От Самарской области на Всероссийский свадебный фестиваль 2025 г. в Национальном центре "Россия" отправится пара из Тольятти. Руслан Гуламов и Дарья Чернякина работают на АвтоВАЗе. Дарья — продолжатель трудовой династии, общий стаж работы ее семьи на градообразующем предприятии Тольятти — 160 лет.
"Наша семейная история продолжает развиваться. Мой будущий муж уже три года работает в Дирекции информационных систем АвтоВАЗа, внося свой вклад в развитие предприятия. Вместе мы увеличим красивую цифру стажа нашей династии на лучшем заводе страны!" — уверена Дарья.
Свадебный фестиваль пройдет с 8 по 10 июля в пространстве Национального центра "Россия" и станет продолжением традиций I Всероссийского свадебного фестиваля, который прошел в 2024 г. на Международной выставке-форуме "Россия". В программе запланированы не только официальные церемонии бракосочетания, но и множество специальных мероприятий: концертные программы с участием популярных исполнителей, творческие мастер-классы от специалистов свадебной индустрии, модные показы и многое другое.
Отдельно стоит отметить, что Всероссийский свадебный фестиваль предоставляет уникальную возможность познакомиться с многообразием свадебных обрядов и традиций разных регионов нашей страны. Даже свадебные наряды молодоженов станут живой иллюстрацией самобытной истории их малой родины.
Для гостей, которые хотели бы посетить фестиваль в качестве зрителей, в ближайшее время будет открыта регистрация. Следите за обновлениями на официальных интернет-ресурсах Национального центра "Россия".
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...