В Самарской области более 118 тыс. ребят примут участие в летней оздоровительной кампании

В Самарской области летняя оздоровительная кампания стартовала в первый день лета. В этом году летним отдыхом в детских лагерях, включая пришкольные, планируется охватить более 118 тыс. детей, в том числе 3500 детей участников специальной военной операции, 400 ребят из города Снежное Донецкой Народной Республики.

Всего в Самарской области в летней оздоровительной кампании задействованы 45 стационарных загородных лагерей, 718 лагерей дневного пребывания, четыре палаточных лагеря. Ежедневно для ребят подготовлена насыщенная интересная программа: квесты, интерактивные занятия, спортивные секции, мастер-классы. Каждый сможет найти себя занятие по душе.

В этом году по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева количество льготных путевок на летний период увеличено на 10 тысяч. Кроме того, впервые в регионе введена частичная компенсация стоимости самостоятельно приобретенной путевки в детский лагерь, расположенный в нашей области.

Более 400 ребят уже заехали в первую смену в детский центр "Березки". Им предстоит полное погружение в сказочный мир по уникальной модели смены — "Однажды в 3/9 королевстве"! Сказка, в которую попали все". Ребятам предстоит раскрыть тайны королевства, найти союзников среди сказочных существ, победить зло и вернуться домой. На территории детского центра есть современный стационарный бассейн, где ребята купаются под присмотром опытных спасателей. Каждый день расписан по минутам — от рассвета и до заката.

В лагере реализуется пять профильных направлений:

— школа лидеров, где ребят научат искусству управления и командной работы;

— тур-отряд, где ребят обучают навыкам выживания на природе и элементам туристического и спортивного ориентирования;

— арт-отряд ждет любителей театрального искусства, танцев и handmade- направлений;

— отряд Галилео собирает любителей научных экспериментов и изобретений;

— медиа-отряд, где будущие блогеры научатся делать качественный контент, снимать и монтировать видео и делать классные фото.

"Мы стараемся ежегодно дополнять нашу программу, поэтому у нас в этом году очень много новшеств — интересных мастер-классов, квестов и других занятий. Очень надеемся, что детям у нас понравится", — говорит Катерина Железнова, директор детского центра "Березки".