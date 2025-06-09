В Самарской области более 118 тыс. ребят примут участие в летней оздоровительной кампании

В Самарской области летняя оздоровительная кампания стартовала в первый день лета. В этом году летним отдыхом в детских лагерях, включая пришкольные, планируется охватить более 118 тыс. детей, в том числе 3500 детей участников специальной военной операции, 400 ребят из города Снежное Донецкой Народной Республики.
Всего в Самарской области в летней оздоровительной кампании задействованы 45 стационарных загородных лагерей, 718 лагерей дневного пребывания, четыре палаточных лагеря. Ежедневно для ребят подготовлена насыщенная интересная программа: квесты, интерактивные занятия, спортивные секции, мастер-классы. Каждый сможет найти себя занятие по душе.
В этом году по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева количество льготных путевок на летний период увеличено на 10 тысяч. Кроме того, впервые в регионе введена частичная компенсация стоимости самостоятельно приобретенной путевки в детский лагерь, расположенный в нашей области.
Более 400 ребят уже заехали в первую смену в детский центр "Березки". Им предстоит полное погружение в сказочный мир по уникальной модели смены — "Однажды в 3/9 королевстве"! Сказка, в которую попали все". Ребятам предстоит раскрыть тайны королевства, найти союзников среди сказочных существ, победить зло и вернуться домой. На территории детского центра есть современный стационарный бассейн, где ребята купаются под присмотром опытных спасателей. Каждый день расписан по минутам — от рассвета и до заката.
В лагере реализуется пять профильных направлений:
— школа лидеров, где ребят научат искусству управления и командной работы;
— тур-отряд, где ребят обучают навыкам выживания на природе и элементам туристического и спортивного ориентирования;
— арт-отряд ждет любителей театрального искусства, танцев и handmade- направлений;
— отряд Галилео собирает любителей научных экспериментов и изобретений;
— медиа-отряд, где будущие блогеры научатся делать качественный контент, снимать и монтировать видео и делать классные фото.
"Мы стараемся ежегодно дополнять нашу программу, поэтому у нас в этом году очень много новшеств — интересных мастер-классов, квестов и других занятий. Очень надеемся, что детям у нас понравится", — говорит Катерина Железнова, директор детского центра "Березки".
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...