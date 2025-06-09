Стартовала первая смена областного военно-исторического лагеря "Страна Героев"

В молодежном центре "Лесная сказка" в Кинельском районе началась первая смена военно-исторического лагеря "Страна Героев". В 2025 г. проект пройдет в две смены: с 7 по 20 июня и с 16 по 29 августа.

В каждой смене примут участие 250 человек, которые освоят выбранные образовательные программы и углубят свои знания по истории России. Отдельная усиленная подготовка предусмотрена для команд-победителей регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" — они представят Самарскую область на окружном этапе.

"Страна Героев" — это лагерь, где участники в течение 14 дней обучаются по четырем тематическим направлениям: "Защитники", "Медиа Победы", "Волонтеры Победы" и "Хранители истории". Программа Лагеря разработана Российским военно-историческим обществом. Каждый день смены посвящен важным событиям истории России, ее культуре и достижениям. Среди участников — победители патриотических конкурсов, воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейцы, поисковики, волонтеры, а также дети участников специальной военной операции.

"В Год защитника отечества и в год 80-летия Победы особенно важно воспитывать в молодежи патриотизм и уважение к тем, кто отстоял и защищает нашу свободу. Направления лагеря помогут ребятам не только узнать о великих событиях прошлого, но и понять, как они могут внести вклад в будущее страны", — отметила министр молодежной политики Самарской области Наталья Рогова.

Участников сопровождают профессиональные вожатые из Самарского регионального отделения Российских студенческих отрядов, а также инструкторы, среди которых есть участники и ветераны специальной военной операции. Их опыт и знания помогают ребятам глубже осознать ценность служения родине.

"Все инструкторы — профессионалы с большим опытом. Многие из них участвовали в специальной военной операции, награждены государственными наградами и готовы делиться знаниями с подрастающим поколением", — рассказал руководитель инструкторского состава лагеря, командир добровольческого казачьего батальона "Ермак" БАРС-15, заместитель войскового атамана по боевой подготовке Волжского войскового казачьего общества Артем Светлолобов.

Программа лагеря включает лекции, практические занятия, военную подготовку, основы журналистики, поисковую работу и организацию патриотических мероприятий. Участники также смогут освоить навыки игры в лазертаг и стрельбы из пневматического оружия. Культурная часть предусматривает встречи с героями СВО, интеллектуальные игры и творческие вечера.

Заявки на вторую смену (16–29 августа) принимаются до 31 июля. Отбор проходит на конкурсной основе, возможны как индивидуальные, так и групповые заявки. Подробности — в положении о проекте и на официальных ресурсах:

— группа Центра патриотического воспитания Самарской области;

— Телеграм-канал.

Проект реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети", принятого по решению президента страны Владимира Путина, при поддержке правительства Самарской области.



