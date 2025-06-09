Стартовала первая смена областного военно-исторического лагеря "Страна Героев"

В молодежном центре "Лесная сказка" в Кинельском районе началась первая смена военно-исторического лагеря "Страна Героев". В 2025 г. проект пройдет в две смены: с 7 по 20 июня и с 16 по 29 августа.
В каждой смене примут участие 250 человек, которые освоят выбранные образовательные программы и углубят свои знания по истории России. Отдельная усиленная подготовка предусмотрена для команд-победителей регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" — они представят Самарскую область на окружном этапе.
"Страна Героев" — это лагерь, где участники в течение 14 дней обучаются по четырем тематическим направлениям: "Защитники", "Медиа Победы", "Волонтеры Победы" и "Хранители истории". Программа Лагеря разработана Российским военно-историческим обществом. Каждый день смены посвящен важным событиям истории России, ее культуре и достижениям. Среди участников — победители патриотических конкурсов, воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейцы, поисковики, волонтеры, а также дети участников специальной военной операции.
"В Год защитника отечества и в год 80-летия Победы особенно важно воспитывать в молодежи патриотизм и уважение к тем, кто отстоял и защищает нашу свободу. Направления лагеря помогут ребятам не только узнать о великих событиях прошлого, но и понять, как они могут внести вклад в будущее страны", — отметила министр молодежной политики Самарской области Наталья Рогова.
Участников сопровождают профессиональные вожатые из Самарского регионального отделения Российских студенческих отрядов, а также инструкторы, среди которых есть участники и ветераны специальной военной операции. Их опыт и знания помогают ребятам глубже осознать ценность служения родине.
"Все инструкторы — профессионалы с большим опытом. Многие из них участвовали в специальной военной операции, награждены государственными наградами и готовы делиться знаниями с подрастающим поколением", — рассказал руководитель инструкторского состава лагеря, командир добровольческого казачьего батальона "Ермак" БАРС-15, заместитель войскового атамана по боевой подготовке Волжского войскового казачьего общества Артем Светлолобов.
Программа лагеря включает лекции, практические занятия, военную подготовку, основы журналистики, поисковую работу и организацию патриотических мероприятий. Участники также смогут освоить навыки игры в лазертаг и стрельбы из пневматического оружия. Культурная часть предусматривает встречи с героями СВО, интеллектуальные игры и творческие вечера.
Заявки на вторую смену (16–29 августа) принимаются до 31 июля. Отбор проходит на конкурсной основе, возможны как индивидуальные, так и групповые заявки. Подробности — в положении о проекте и на официальных ресурсах:
— группа Центра патриотического воспитания Самарской области;
Проект реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети", принятого по решению президента страны Владимира Путина, при поддержке правительства Самарской области.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...