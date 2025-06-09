В поселке Искаклинского района открылся модульный Дом культуры

В пос. Сокский Исаклинского района Самарской области состоялось торжественное открытие нового сельского Дома культуры. Здание построено в рамках государственной программы "Развитие культуры" и стало первым в регионе модульным учреждением такого типа.

Такой способ строительства сочетает в себе скорость возведения, современные технологии и многофункциональность. В здании оборудован зал на 100 мест для проведения мероприятий, библиотека, кабинеты для сотрудников, помещения для кружков, просторное фойе и технические зоны.

"В регионе ведется плановая работа по обновлению объектов культуры. В рамках регионального бюджета и за счет средств национального проекта "Семья" будем продолжать ремонтировать и строить Дома культуры, обновлять материальную базу театров, музеев, Детских школ искусств. Мы стремимся сделать культуру доступной для каждого, независимо от места жительства", — отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Для жителей поселка открытие Дома культуры стало долгожданным событием. Теперь у местных творческих коллективов есть современная площадка для репетиций и выступлений. В учреждении уже работают народный вокальный самодеятельный ансамбль "Сударушка"; детский фольклорный ансамбль "Забавушка"; семейный ансамбль Смирновых; детский хореографический ансамбль "Ручеек"; фольклорный ансамбль "Зоренька"; вокально инструментальный ансамбль "Сокичи"; кружок декоративно прикладного творчества "Умелые ручки" и "Живая кисть".

В день открытия гостей ждала экскурсия по новому зданию и праздничный концерт с участием местных артистов.

Строительство модульного Дома культуры в Сокском — важный шаг в развитии сельской инфраструктуры и поддержке творческих инициатив жителей области. В 2025–2029 гг. в Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева реализуется программа "Культурные люди", которая откроет новые возможности для самореализации и развития местных талантов. Благодаря этой программе в сельских и городских домах культуры уже в этом году откроются творческие локации, где будут работать театральные мастерские, галерея игр, коворкинги и репетиционные пространства, студии звукозаписи.



