В поселке Искаклинского района открылся модульный Дом культуры

В пос. Сокский Исаклинского района Самарской области состоялось торжественное открытие нового сельского Дома культуры. Здание построено в рамках государственной программы "Развитие культуры" и стало первым в регионе модульным учреждением такого типа.
Такой способ строительства сочетает в себе скорость возведения, современные технологии и многофункциональность. В здании оборудован зал на 100 мест для проведения мероприятий, библиотека, кабинеты для сотрудников, помещения для кружков, просторное фойе и технические зоны.
"В регионе ведется плановая работа по обновлению объектов культуры. В рамках регионального бюджета и за счет средств национального проекта "Семья" будем продолжать ремонтировать и строить Дома культуры, обновлять материальную базу театров, музеев, Детских школ искусств. Мы стремимся сделать культуру доступной для каждого, независимо от места жительства", — отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.
Для жителей поселка открытие Дома культуры стало долгожданным событием. Теперь у местных творческих коллективов есть современная площадка для репетиций и выступлений. В учреждении уже работают народный вокальный самодеятельный ансамбль "Сударушка"; детский фольклорный ансамбль "Забавушка"; семейный ансамбль Смирновых; детский хореографический ансамбль "Ручеек"; фольклорный ансамбль "Зоренька"; вокально инструментальный ансамбль "Сокичи"; кружок декоративно прикладного творчества "Умелые ручки" и "Живая кисть".
В день открытия гостей ждала экскурсия по новому зданию и праздничный концерт с участием местных артистов.
Строительство модульного Дома культуры в Сокском — важный шаг в развитии сельской инфраструктуры и поддержке творческих инициатив жителей области. В 2025–2029 гг. в Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева реализуется программа "Культурные люди", которая откроет новые возможности для самореализации и развития местных талантов. Благодаря этой программе в сельских и городских домах культуры уже в этом году откроются творческие локации, где будут работать театральные мастерские, галерея игр, коворкинги и репетиционные пространства, студии звукозаписи.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...