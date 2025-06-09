Самарская область вошла в топ-10 по количеству поданных проектов на форум "Сильные идеи для нового времени"

Самарская область традиционно вошла в число наиболее активных регионов страны по количеству идей, размещенных на платформе форума "Сильные идеи для нового времени". Всего в стране подали более 35 тысяч решений. Для сравнения, в 2024 г. было представлено 30,7 тыс. проектов. На крауд-платформе идея.росконгресс.рф зарегистрировались почти 600 тыс. человек.
От Самарской области на крауд-платформу поступило более 1700 идей, и эта цифра сама по себе говорит о заинтересованности жителей региона. Отметим, что социальная сфера в этом году лидирует по количеству инициатив. 1127 из них напрямую связаны с поддержкой участников СВО, семей и молодежи. Среди ключевых тем — укрепление института семьи, повышение рождаемости, поддержка многодетных родителей, участников СВО и их семей и развитие сельских территорий.
Елена Маркелова принимает участие в конкурсе АСИ "Сильные идеи для нового времени" с проектом "Вернулись! Пришло время жить". "Проект направлен на оказание помощи ветеранам СВО в социальной адаптации и психологической реабилитации через развитие у них компетенций социального проектирования и оказание им поддержки в реализации собственных инициатив. Этот проект — не просто помощь, а системное решение одной из самых острых проблем современной России: адаптации защитников Отечества к мирной жизни. Реализация проекта даст не пособия, а новый смысл жизни, ведь многие участники СВО теряют мотивацию без четкой миссии. Участие в проекте "Вернулись! Пришло время жить" превращает боевой опыт ветеранов СВО в мирные навыки — организаторские способности, стрессоустойчивость и умение работать в команде будут служить обществу. Так же создается сообщество взаимопомощи — ветераны будут помогают друг другу, а не останутся один на один с проблемами", — подчеркивает Елена Александровна.
Напомним, что "Сильные идеи для нового времени" — ежегодный форум, направленный на выявление и поддержку реализации общественно значимых инициатив. Они должны внести вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей развития страны до 2030 года. Он получил поддержку главы государства. "Этот форум — одна из ключевых площадок для открытого и содержательного диалога. Он в полной мере созвучен задачам нашего внутреннего развития и нашей эпохе, когда поистине революционные трансформации все больше и больше набирают обороты, набирают силу", — подчеркнул президент страны Владимир Путин.
По информации АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", форум "Сильные идеи для нового времени" и церемония награждения призеров конкурса состоятся в Москве с 15 по 17 июля.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...